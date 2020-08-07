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Трамп считает, что Байден недостоин голосов афроамериканцев

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Трамп считает, что Байден недостоин голосов афроамериканцев

Президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник на предстоящих в ноябре выборах главы государства, бывший вице-президент Соединенных Штатов Джозеф Байден больше недостоин голосов темнокожих из-за высказываний об однородности афроамериканского сообщества.

«После вчерашнего высказывания сонный Джо Байден больше недостоин голосов афроамериканцев», — написал Трамп в пятницу в Twitter.

В четверг Байден, беседуя с журналистами в онлайн-формате, заявил, что «в отличие от большинства афроамериканцев жители США с латиноамериканскими корнями представляют собой более разнообразное сообщество с абсолютно разными взглядами на самые различные темы». Затем политик извинился за это высказывание. В своем Twitter он написал, что не хотел оскорбить сообщество темнокожих, «всегда будет прислушиваться к афроамериканцам» и «никогда не прекратит бороться» за их права.

Ранее Трамп, комментируя это заявление Байдена в ходе общения с журналистами, отметил, что оно оскорбляет афроамериканцев.

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Это уже не первый случай в ходе нынешней избирательной кампании, когда Байден попадает под шквал критики из-за высказываний про афроамериканцев. Ранее негодование общественности вызвали его адресованные афроамериканскому сообществу слова: «Если вы не голосуете за меня, то вы не темнокожий». Некоторые избиратели сочли данную фразу проявлением расизма.

Дональд Трамп, выборы в США, Джо Байден
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Пятница, 7 августа 2020
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