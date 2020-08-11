Под Киевом задержали двух человек, передававших секретные данные российским спецслужбам

В городе Бровары Киевской области сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) и Офисом генерального прокурора задержали майора СБУ и военного пенсионера, полковника в запасе, по подозрению в государственной измене.
"По данным предварительного расследования, майор СБУ собирал и передавал через курьера - военного пенсионера (полковника в запасе) спецслужбам Российской Федерации сведения, составляющие государственную тайну, разглашение которой представителям иностранного государства представляет угрозу национальной безопасности Украины", - сообщает пресс-служба ГБР.
Оба фигуранта были задержаны 8 августа 2020 года во время передачи флеш-носителя с данными. Как сообщает Офис генпрокурора, носитель был спрятан в конфетах. Сообщник задержанных намеревался вывезти его за пределы Украины.
Кроме того, были проведены обыски по местам проживания задержанных, где были изъяты дополнительные доказательства их причастности к совершению государственной измены.
Сейчас задержанным сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). 10 августа 2020 года в отношении обоих подозреваемых применена мера пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток.
В случае доказательства вины задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
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