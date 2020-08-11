Зеленский подписал закон об игорном бизнесе, несмотря на взаимоисключающие нормы

Президент Владимир Зеленский подписал закон 2285-Д о государственном регулировании игорного бизнеса, несмотря на две взаимоисключающие нормы об определении органа-регулятора рынка.

Об этом сообщается на сайте парламента.

14 июля Верховная Рада приняла законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса. Закон устанавливает перечень видов деятельности в сфере азартных игр, которые разрешены в Украине. В частности, в него включены азартные игры в игорных заведениях казино и онлайн, букмекерская деятельность в букмекерских пунктах и через интернет, выпуск и проведение лотерей, игры в покер через интернет.

Уже после голосования стало известно, что во время рассмотрения поправок были проголосованы две, которые исключают друг друга. В одной норме речь идет о том, что будет специальная комиссия, которая регулирует деятельность азартных игр, а другая правка говорит, что этот орган определяет Кабмин.