Россия первая в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции в России.
«Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», — сказал российский президент, открывая заседание правительства.
Путин попросил главу местного Минздрава Михаила Мурашко подробно проинформировать об этом. «Я знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки», — добавил российский лидер.
Ранее Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, завершились.
Путин надеется, что в мире со временем появится много вакцин от коронавируса. Массовый выпуск вакцины от коронавируса начнется в ближайшее время, рассчитывает президент РФ.
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