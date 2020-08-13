Войти
Лукашенко посоветовал участникам протестов устроиться на работу
соседи
Лукашенко посоветовал участникам протестов устроиться на работу
Кабмин передал на приватизацию почти 200 объектов госсобственности
официально
Кабмин передал на приватизацию почти 200 объектов госсобственности

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

правосудие
RSS

Суд заочно арестовал экс-командира роты «Беркут» за события на Майдане

83
Суд заочно арестовал экс-командира роты «Беркут» за события на Майдане

Печерский районный суд Киева разрешил следователям Государственного бюро расследований (ГБР) осуществлять заочное досудебное расследование в отношении бывшего командира столичной роты специального назначения «Беркут», который подозревается в совершении умышленных убийств митингующих 20 февраля 2014 года на ул.Институтской в центре Киева, а также в других особо тяжких преступлениях.

Как сообщается на сайте ГБР, соответствующее постановление следственный судья вынес в среду. Кроме того, суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему директору Департамента материального обеспечения МВД Украины в уголовном производстве по фактам поставки из РФ специальных средств и их дальнейшего использования во время событий 18-20 февраля 2014 года в центре Киева.

В свою очередь, на сайте Офиса генерального прокурора, под процессуальным руководством прокуроров которого будет проходить расследование, сообщается, что экс-«беркутовец» подозревается в совершении 20 февраля 2014 года на ул.Институтской в сговоре с другими правоохранителями умышленных убийств 48 человек и покушений на умышленные убийства 80 человек, террористического акта и других преступлениях (ч.3 ст.365, ст.340, ч.3 ст.258, пп.1, 5, 12 ч.2 ст.115, ч.2 ст.262 Уголовного кодекса Украины).

«Решение суда предоставляет возможность провести специальное досудебное расследование (in absentia) в отношении подозреваемого, который скрывается от органов следствия, суда с целью уклонения от уголовной ответственности и который объявлен в международный розыск, а также обратиться в суд с обвинительным актом», — говорится в сообщении.

Касательно экс-директора Департамента материального обеспечения МВД Украины, то, по данным Офиса генпрокурора, он подозревается в растрате имущества в особо крупных размерах, превышении служебных полномочий и незаконном препятствовании проведению собраний и митингов (ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.365, ст.340 УК).

Читайте также: Xiaomi запускает в продажу первый в мире прозрачный телевизор

«По данным следствия, директор департамента материального обеспечения причастен к поставкам из России в январе 2014 года спецсредств в отсутствие предусмотренных Соглашением о сотрудничестве между министерствами обеих государств запросов и растрате денежных средств на их таможенное оформление, чем нанесен ущерб интересам МВД Украины. Решение суда о взятии экс-чиновника под стражу дает право стороне обвинения начать в отношении него процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia)», — говорится в сообщении.

Беркут, Майдан
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 13 августа 2020
Среда, 12 августа 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Максим Могильницкий
Максим Могильницкий
управляющий партнер, адвокатское объединение «Могильницкий и партнеры»

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства. Хватит реформировать! Попробуйте наладить работу того, что уже имеется. Они все реформируют и реформируют, а дела все хуже и хуже.
Константин Бондаренко
Константин Бондаренко
политолог

Снижение рейтинга Зеленского пока не электоральная катастрофа

Многие, апеллируя к результатам социологических исследований, проведенных группой «Рейтинг», заговорили о «катастрофическое падение рейтингов Зеленского» - до 30,2%. На самом деле можно говорить о том, что рейтинг Зеленского просто вернулся к уровню президентских выборов 2019: 30,24% - именно таким был рейтинг Зеленского в первом туре.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как стать лучше, испытывая стресс и давление

Желая что-то изменить, мы часто сталкиваемся с проблемой: мы собираемся регулярно что-то делать - заниматься спортом, медитировать, писать, создавать что-то и т.д. У нас не получается. И мы расклеиваемся. Виним себя, теряем настрой и сдаемся. Это хрупкий, неустойчивый подход. Сделав полдюжины попыток, мы в конце концов решим, что с нами что-то не так. Но с нами все в порядке. Проблема в хрупком подходе, когда мы расклеиваемся, едва потерпев неудачу.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016