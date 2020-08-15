США отправят в Польшу еще тысячу своих солдат

Около тысячи американских военнослужащих будут дополнительно размещены в Польше после подписания договора о военном сотрудничестве с США. Об этом сообщил в субботу в интервью Польскому агентству печати глава внешнеполитического ведомства республики Яцек Чапутович.

«Мы можем рассчитывать дополнительно на 1 тысячу солдат США на нашей территории. Нас радует решение американских партнеров разместить на территории Польши главную штаб-квартиру командования 5-го корпуса армии США, которая станет важнейшим центром командования США такого рода на восточном фланге НАТО», — сказал он.

Чапутович подчеркнул, что не следует связывать размещение дополнительных американских войск в Польше с решением об их выводе из ФРГ. «Подразделения, уходящие из Германии, будут дислоцированы в других частях Европы», — указал он. «Усиление присутствия США в нашей стране — это отдельный процесс, который мы долгое время осуществляем. Он имеет одну цель — укрепление безопасности Польши», — отметил министр.

Договор о военном сотрудничестве Польши и США будет подписан в субботу в Варшаве министром национальной обороны республики Мариушем Блащаком и госсекретарем Майклом Помпео.