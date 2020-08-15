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Зеленский прокомментировал передачу «вагнеровцев» РФ
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Зеленский прокомментировал передачу «вагнеровцев» РФ

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Зеленский прокомментировал передачу «вагнеровцев» РФ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Беларуси о передаче членов ЧВК «Вагнер» России несправедливым и таким, которое не отвечает дружественным межгосударственным отношениям.

«Считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, которое не отвечает духу отношений между Украиной и Беларусью, основанном на принципах уважения и взаимной помощи», — написал Зеленский в соцсети Фейсбук в субботу.

Президент Украины отметил, что считает передачу России «демонов современной войны» — «вагнеровцев» «странным, некорректным и точно недопустимым в дружественных межгосударственных отношениях».

Он также отверг какое-либо вмешательство Украины во внутренние процессы в Беларуси. «Во-первых, публично наговорить о каком-то якобы вмешательстве Украины во внутренние процессы в Беларуси. Этого точно не было».

«А во-вторых, людей, которые действительно имеют отношение к безусловному вмешательству в дела как Беларуси, так и Украины — прежде всего, Украины — демонстративно отдать третей стороне. Это плохая история. История, в которой пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий», — заявил Зеленский.

Президент указал на наличие договоренностей относительно исключительно юридического и объективного подхода к оценке «дела «вагнеровцев».

Зеленский также сообщил, что обращение Офиса генпрокурора о выдаче 28 «вагнеровцев» Украине, среди которых 9 украинских граждан и которым было объявлено подозрение об участии в террористической организации, осталось без ответа.

«Также были активные попытки по дипломатическим и личностным каналам доказать нашим партнерам, почему правильно и корректно было бы пойти именно предложенным путем. Но, к большому сожалению, этого не произошло», — отметил глава государства.

Зеленский убежден, что последствия передачи РФ «вагнеровцев» будут трагичными. «Мы понимаем, что „вагнеровцы“ все равно вернутся к своему привычному занятию — распространению войны. Дай Бог, чтобы белорусским властям не пришлось и на своей территории получить еще один горящий, обескровленный Донбасс, создать который все эти „вагнеровцы“ очень хорошо умеют. Потому что они — это же об экспансионизме и насилии. Только о насилии», — отмечается в сообщении.

При этом Зеленский высказал твердое убеждение, что избежать ответственности никто не сможет. «И сами „вагнеровцы“, и кто-либо другой, чей бизнес, по их собственной характеристике — смерть, должны понимать: все равно придется отвечать. Перед законом или уже сразу перед Богом — покажет время».

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Как сообщалось, 29 июля под Минском были задержаны 33 члена ЧВК «Вагнер».

12 августа Офис генерального прокурора обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании «Вагнер», задержанных 29 июля правоохранительными органами Беларуси.

«Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Шевченковским районным судом Киева подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей», — сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Украинская сторона заявила, что эти лица принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных «вагнеровцев».

Беларусь, ЧВК Вагнер, Владимир Зеленский
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