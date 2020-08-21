ЕС призвал Россию отправить Навального на лечение в Евросоюз

Евросоюз ожидает, что Россия даст оппозиционеру Алексею Навальному возможность получить лечение в Европе, а также расследует все обстоятельства инцидента с ним. Об этом заявила в пятницу представитель внешнеполитической службы ЕС Набилла Массрали на брифинге в Брюсселе.
«Мы очень озабочены состоянием здоровья Алексея Навального. Мы призываем власти России разрешить ему получить лечение в Евросоюзе. Мы ожидаем прозрачного и тщательного расследования», — заявила она. Массрали добавила, что в ЕС осведомлены о предположениях, что Навальный был отравлен, и желают ему скорейшего выздоровления.
Она также уточнила, что в ходе телефонного разговора главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля и главой МИД РФ Сергеем Лавровым в четверг эта тема не поднималась.
20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого он находился, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку ему стало плохо во время полета. Он был госпитализирован, он находится в коме. Сообщалось, что Навальный подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Как сообщил в пятницу главный врач омской больницы, где находится Навальный, Александр Мураховский, резкое ухудшение состояния здоровья Навального может быть вызвано нарушением обмена веществ.
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