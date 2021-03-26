Евросоюз призвал освободить Навального

Европейский союз обеспокоен состоянием здоровья находящегося в колонии в России Алексея Навального, призывает к его незамедлительному освобождению, заявила в пятницу официальный представитель Внешнеполитической службы ЕС Набиля Масралли.

«Тревожные сообщения об ухудшении состояния здоровья Алексея Навального в колонии. Российские власти должны предоставить Навальному доступ к медицинской помощи, допустить к нему адвокатов», — написала Масралли в Twitter.

По ее словам, в ЕС продолжают призывать к немедленному и безусловному освобождению Навального и расследованию произошедшего с ним инцидента.

Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова после посещения Навального в колонии заявила СМИ о проблемах со здоровьем политика, по ее словам, у него болят нога и спина. Власти по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным.