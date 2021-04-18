Главы МИД стран ЕС обсудят завтра ситуацию с Навальным

Министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник рассмотрят ситуацию с Алексеем Навальным, который отбывает наказание в колонии во Владимирской области.

Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«На встрече завтра в понедельник в Брюсселе министры иностранных дел ЕС обсудят ситуацию с Навальным», — цитирует Agence France-Presse интервью Мааса немецкой газете Bild.

Отметим, что на встрече также планируется обсудить ситуацию на Донбассе.

Вчера врачи Навального сообщили о критическом состоянии российского оппозиционера.