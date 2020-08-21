Лукашенко обвинил Запад в организации беспорядков в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил США и Европу в организации беспорядков в стране. Об этом в пятницу сообщило агентство «БелТА».
«Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так — сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно», — сказал Лукашенко.
Он добавил, что страны Запада пытаются использовать Беларусь против России. «Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон — три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались», — отметил он во время посещения агрокомбината «Дзержинский».
Лукашенко добавил, что против страны действуют несколько центров сил, где «осели правительства в изгнании». «Координационный совет оппозиции — это красивое название. За границей сегодня, по-моему, уже пять правительств в изгнании», — заявил он.
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