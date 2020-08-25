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В Верховной Раде заговорили о начале второй волны коронавируса

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В Верховной Раде заговорили о начале второй волны коронавируса

Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации и нардеп от «Слуги народа» Михаил Радуцкий считает, что в Украине началась вторая волна эпидемии Covid-19, но надеется, что Украина с ней справится.

«Скорее всего, это вторая волна (коронавируса — Ред.). Официально ВОЗ еще не считает это второй волной, но такие страны как Франция, Испания, Бельгия уже считают, что началась вторая волна», — сказал он журналистам перед внеочередным заседанием Верховной Рады во вторник, передает Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос, что необходимо делать с карантинными мероприятиями в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, в частности с открытием учебных заведений, Радуцкий отметил, что было бы хорошо, если бы удалось уменьшить количество детей в классах, например, путем введения посменного обучения.

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«Как показала практика, система здравоохранения выдержала краш-тест весной, а более развитые страны, с нормальными системами здравоохранения, справились хуже, чем Украина. Поэтому надеюсь, что со второй волной мы справимся», — заявил депутат.

коронавирус
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