В Черновцах митингуют против «красных» карантинных ограничений

В Черновцах возле городского совета проходит митинг предпринимателей, рестораторов, работников ТРЦ, магазинов, салонов красоты и т.д.

Около тысячи человек пришли под Ратушу с требованием разрешить им работать в условиях карантина. Об этом сообщает Укринформ.

«Мы требуем, чтобы нас не лишали наших конституционных прав, в частности права на труд, на занятие предпринимательской деятельностью. Недавно общался с работниками Центра занятости, они сказали, что пока не предусмотрена компенсация предпринимателям, если нас вновь закроют на карантин. Поэтому сегодня все предприниматели Калиновского рынка приступили к работе», — сказал во время выступления перед митингующими председатель профсоюза Калиновского рынка Василий Шкробанец.

Люди держат в руках плакаты: «Чем Черновцы хуже Тернополя, Луцка, Львова?», «Кто будет оплачивать наши счета?», «Мы не рабы!», «Мы хотим заниматься спортом» и другие.

Автомобили, проезжающие возле Центральной площади, сигналят в знак поддержки протестующих.

Напомним, с 24 августа 14 административных территориальных единиц отнесены к «красному» уровню эпидемиологической опасности.

В Украине по состоянию на 25 августа лабораторно подтверждены 108 415 случаев COVID-19, из них за сутки — 1 658.

В Черновицкой области зафиксировали 9 371 случай COVID-19. Из них 5 920 пациентов выздоровели, 261 человек умер.