В Черновцах горсовет разрешил работу общественного транспорта, школ, ТРЦ и рынков

Депутаты Черновицкого городского совета на внеочередном заседании сессии разрешили работу общественного транспорта, рынков, торгово-развлекательных центров, кафе, ресторанов, школ и детсадов с соблюдением противоэпидемических мер.
Об этом сообщает Укринформ.
«Установить работу: общественного транспорта в режиме специальных перевозок; субъектов хозяйствования (торговли, бытовых услуг, рынков, торговых комплексов, кинотеатров, спортивных залов и т.п.) при условии соблюдения противоэпидемических мер; учреждений общественного питания, при условии присутствия в зале не более 20 человек, но не менее 10 квадратных метров зала на 1 человека; дошкольных учебных заведений и заведений общего образования при условии соблюдения рекомендаций государственного санитарного врача Украины », - говорится в принятом решении.
В то же время, этим же решением запретили работу развлекательных заведений и развлекательных зон в пределах торговых центров и проведение массовых мероприятий с количеством участников более 20 человек в закрытом помещении.
Утром перед рассмотрением этого вопроса под стенами Ратуши около тысячи жителей города собрались на мирный митинг против введения карантина «красной» зоны.
В Украине по состоянию на 25 августа лабораторно подтверждены 108415 случаев COVID-19, из них за сутки — 1658.
В Черновицкой области зафиксировали 9371 случаев COVID-19. Из них 5920 пациентов выздоровели, 261 человек умер.
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