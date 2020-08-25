Грета Тунберг решила вернуться в школу после годичного перерыва

Шведская экологическая активистка Грета Тунберг возвращается в школу после годичного перерыва. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

17-летняя экоактивистка отметила, что очень рада "наконец снова вернуться в школу", прикрепив к сообщению свою фотографию с велосипедом и рюкзаком за спиной.

Грета Тунберг стала известна после эмоционального выступления в ООН в сентябре прошлого года, вызвавшее большой общественный резонанс. В своей речи на саммите по климату она обвинила мировых лидеров в том, что своими пустыми обещаниями они отняли у нее мечты и детство, а также упрекнула международное сообщество в том, что оно делает недостаточно для борьбы с загрязнением атмосферы.

В 2018 году Грета начала школьную забастовку против изменения климата: каждую пятницу она проводила одиночный пикет у здания шведского парламента. Ее примеру последовали студенты и школьники многих стран.