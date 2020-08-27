Число больных коронавирусом в мире превысило 24 миллиона

По состоянию на четверг, 27 августа, в мире зафиксировано 24 099 954 случая заражения COVID-19. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса.

За сутки: 196 084 случая, вылечились 15 737 503 человека (52 823 за сутки), умерли 824 696 человек (5 087 за сутки).

Крупнейшими эпицентрами распространения коронавирусной инфекции являются:

Соединенные Штаты Америки — 5 821 602 случая (42231 за сутки);

Бразилия — 3 717 156 случаев (47 161 за сутки);

Индия — 3 234 474 случая (данные за сутки не обновлялись);

Россия — 968 297 случаев (4642 за сутки);

Южно-Африканская Республика — 615 701 случай (2684 за сутки)

Перу — 607 382 случая (6 944 за сутки);

Мексика — 573 888 случаев (5267 за сутки);

Колумбия — 572 243 случая (10 130 за сутки);

Испания — 419 849 случаев (7 296 за сутки);

Чили — 402 365 случаев (1380 в сутки)

Аргентина — 370 188 случаев;

Иран — 365 606 случаев (2 243 за сутки).

Украина находится на 26 позиции антирейтинга, между Боливией и Катаром.

Отметим, что в Беларуси 70 974 случая заражения (247 за сутки), в Польше — 63 802 случая (729 за сутки).