Во Франции побит майский рекорд по заболеваемости коронавирусом

Во Франции за минувшие сутки выявили рекордно высокое с мая число новых случаев заболевания коронавирусом, сообщают французские СМИ.

В стране зафиксировано 5,4 тыс. заболевших, тогда как накануне этот показатель составил 3,3 тыс.

Отмечается, что в последние дни прирост новых случаев заражения коронавирусом несколько раз превышал 4 тыс. человек.

В общей сложности за время пандемии во Франции зарегистрировано 253 тыс. случаев заболевания COVID-19, около 30 тыс. человек скончались впоследствии заражения этой инфекцией.