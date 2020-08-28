Войти
Лукашенко заявил, что ситуация в Беларуси стабилизируется
соседи
Лукашенко заявил, что ситуация в Беларуси стабилизируется
Зеленский рассказал о своих достижениях на посту президента
позиция
Зеленский рассказал о своих достижениях на посту президента

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

официально
RSS

Реальная зарплата в Украине выросла на 5,1%

148
Реальная зарплата в Украине выросла на 5,1%

Реальная заработная плата в Украине в июле 2020 года по сравнению с июлем 2019 года увеличилась на 5,1%, а к июню 2020 года — на 2,6%, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.

Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в июле-2020 по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 2%, а в годовом измерении (к июлю-2019) — на 7,6%, составив 11,804 тыс. грн, что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы (4,723 тыс. грн).

Ведомство уточняет, что в июне текущего года она составляла 11,579 тыс. грн, мае — 10,542 тыс. грн, апреле — 10,430 тыс. грн, марте — 11,446 тыс. грн, феврале — 10,847 тыс. грн, январе — 10,727 тыс. грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в июле 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее наблюдался в Николаевской (на 13,6%), Херсонская (на 13,1%), Кировоградской (на 12,6%), Луганской (на 12,4%), Сумской (на 11,4%), Одесской (на 11%), Тернопольской (на 10,2%), Ривненской (на 10,2%), Черниговской (на 11%), Хмельницкой (на 9,9%) и Житомирской (на 9,2%) областях.

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце наблюдался в Киеве (17,053 тыс. грн), самый низкий — в Черновицкой области (9,322 тыс. грн).

В июле-2020 к июлю-2019 года заработная плата повысилась в сфере предоставления других услуг — на 33,5%, в здравоохранении и социальной защите — на 17,9%, информации и телекоммуникаций — на 14,4%, в сфере искусства, спорта и развлечений — на 13,5%, образовании — на 10,5%, профессиональной, научной и технической деятельности — на 10,3%, госуправления и обороны, обязательного соцстрахования — на 8,3%, в сфере административного, вспомогательного обслуживания и образовании на 7,2%, на предприятиях промышленности — на 7%, в сельском хозяйстве —на 6,1%, в сфере операций с недвижимостью — на 5%, финансовой и страховой деятельности — на 4,6%, в строительстве — на 4,4% и в сфере оптовой и розничной торговле — на 3,8%.

Читайте также: В Лондоне установят памятник принцессе Диане

В то же время зарплаты работников в сфере временного размещения и организации питания сократились на 24,9%, на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности — на 4%.

зарплаты
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 28 августа 2020
Четверг, 27 августа 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Герус
Андрей Герус
эксперт, экс-член НКРЭКУ

Стимулирующее тарифообразование для электрических сетей

Очень важно, чтобы различные формы давления, медийные атаки и угрозы не влияли на государственные решения, а государство и его институты были способны принимать справедливые решения, не поддаваясь различным формам давления cо стороны олигархов. И чтобы много хороших и прогрессивных идей (как, например, «зеленые» тарифы или формульное ценообразование угля) в процессе реализации не искажались, а оставались реформами, которые принесут пользу не узкому кругу олигархов, а всему обществу и государству.
Ноа Каган
Ноа Каган
основатель компаний AppSumo и OkDork

Правила успешной компании: опыт Facebook

Основатель компаний AppSumo и OkDork Ноа Каган, раньше работавший в Facebook, рассказывает о принципах работы самой популярной соцсети мира.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

В Беларуси Запад попал в сложное положение

В Беларуси Запад попал в сложное положение. С одной стороны, он не может не реагировать на результаты выборов и разгон протестов. С другой стороны, он не должен подтолкнуть Беларусь в сторону ее поглощения Россией.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016