В Лондоне установят памятник принцессе Диане

Статуя принцессы Дианы, первой супруги наследника британского престола принца Чарльза, появится в Лондоне к 60-летию со дня ее рождения. Об этом сообщила в пятницу телерадиовещательная корпорация BBC со ссылкой на заявление Кенсингтонского дворца.
Отмечается, что скульптура будет размещена в саду дворца 1 июля 2021 года. Ее заказали сыновья Дианы принцы Уильям и Гарри в 2017 году, чтобы "отметить ее позитивный вклад". Скульптором выступил Иэн Рэнк-Бродли, создавший портрет королевы Елизаветы II, отчеканенный на всех британских монетах, отмечает BBC.
Информация о дизайне памятника Диане будет представлена позднее.
В Лондоне есть несколько мест, посвященных памяти принцессы, указывает корпорация. В Кенсингтонских садах расположена мемориальная детская площадка, а в Гайд-парке находится мемориальный фонтан.
Принцесса Диана погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года в Париже. О ней написано множество книг и сняты десятки фильмов. Многие СМИ называли ее "самой известной женщиной XX столетия" и "самой фотографируемой женщиной мира". В 2002 году, согласно результатам опроса BBC, Диана заняла третье место в списке великих британцев, опередив королеву Елизавету II и других британских монархов.
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