Степанов пожаловался на то, что медработникам платят меньше всех

Заработная плата медицинских работников является самой низкой по стране.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью Радио Свобода.

«Наши медицинские работники все 29 лет получали самую низкую заработную плату в стране. Если на 1 января этого года средняя заработная плата в стране составляла около 10 500 гривен, то средняя заработная плата в сфере здравоохранения 7087 гривен. На 30 процентов ниже, чем в среднем по стране. Это позор для страны», — сказал Степанов.

Он отметил, что одной из составляющих медицинской реформы должно быть существенное повышение заработной платы. По его словам, начиная с сентября предусмотрено повышение заработной платы через механизм доплат, которые касаются врачей, среднего и младшего персонала.

Глава Минздрава добавил, что заработная плата врача после интернатуры должна начинаться с 20-25 тысяч гривен.