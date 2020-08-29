Войти
Лукашенко заявил, что ситуация в Беларуси стабилизируется
соседи
Лукашенко заявил, что ситуация в Беларуси стабилизируется
Зеленский рассказал о своих достижениях на посту президента
позиция
Зеленский рассказал о своих достижениях на посту президента

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Степанов пожаловался на то, что медработникам платят меньше всех

291
Степанов пожаловался на то, что медработникам платят меньше всех

Заработная плата медицинских работников является самой низкой по стране.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью Радио Свобода.

«Наши медицинские работники все 29 лет получали самую низкую заработную плату в стране. Если на 1 января этого года средняя заработная плата в стране составляла около 10 500 гривен, то средняя заработная плата в сфере здравоохранения 7087 гривен. На 30 процентов ниже, чем в среднем по стране. Это позор для страны», — сказал Степанов.

Он отметил, что одной из составляющих медицинской реформы должно быть существенное повышение заработной платы. По его словам, начиная с сентября предусмотрено повышение заработной платы через механизм доплат, которые касаются врачей, среднего и младшего персонала.

Читайте также: У Зеленского не знают, что теперь делать с Сытником

Глава Минздрава добавил, что заработная плата врача после интернатуры должна начинаться с 20-25 тысяч гривен.

 

зарплаты, медики, Максим Степанов
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 29 августа 2020
Пятница, 28 августа 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Герус
Андрей Герус
эксперт, экс-член НКРЭКУ

Стимулирующее тарифообразование для электрических сетей

Очень важно, чтобы различные формы давления, медийные атаки и угрозы не влияли на государственные решения, а государство и его институты были способны принимать справедливые решения, не поддаваясь различным формам давления cо стороны олигархов. И чтобы много хороших и прогрессивных идей (как, например, «зеленые» тарифы или формульное ценообразование угля) в процессе реализации не искажались, а оставались реформами, которые принесут пользу не узкому кругу олигархов, а всему обществу и государству.
Ноа Каган
Ноа Каган
основатель компаний AppSumo и OkDork

Правила успешной компании: опыт Facebook

Основатель компаний AppSumo и OkDork Ноа Каган, раньше работавший в Facebook, рассказывает о принципах работы самой популярной соцсети мира.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

В Беларуси Запад попал в сложное положение

В Беларуси Запад попал в сложное положение. С одной стороны, он не может не реагировать на результаты выборов и разгон протестов. С другой стороны, он не должен подтолкнуть Беларусь в сторону ее поглощения Россией.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016