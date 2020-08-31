Избирком Черногории опубликовал предварительные результаты парламентских выборов – оппозиция победила

Государственная избирательная комиссия (ГИК) Черногории опубликовала предварительные результаты парламентских выборов после обработки 98,55% голосов. Данные представлены на официальном сайте ГИК в понедельник.

Согласно предварительным результатам, коалиция вокруг Демократической партии социалистов Черногории Мило Джукановича набирает 35,12%. Оппозиционная коалиция «За будущее Черногории» набирает 32,54%, коалиция «Мир — наша нация» — 12,55%, коалиция «Черное на белое» — 5,57%, cоциал-демократы Ивана Брайовича — 4,09%.

По предварительным данным, можно говорить о победе оппозиции. Минимум, что может получить блок оппозиционных партий — это 41 голос, который является большинством в 81-местном парламенте, а в случае непрохождения социал-демократами 3-процентного барьера, оппозиция получит еще больше — 44 депутатских кресла.

Парламентские выборы в Черногории прошли 30 августа при рекордной явке в 75,9%. Оппозиция объявила о своей победе. Президент страны Мило Джуканович свое поражение не признал, призвав дождаться «окончательных данных избиркома».