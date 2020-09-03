Зеленский поручил Кабмину упростить иммиграцию ИТ-специалистов

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу правительству разработать и вынести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты, направленные на развитие ИТ-индустрии в Украине.
Как сообщается на сайте Офиса президента, соответствующий указ № 371/2020 Зеленский подписал 3 сентября 2020 года.
Согласно документу, Кабмин с привлечением представителей госорганов, бизнес-ассоциаций, независимых экспертов и нардепов должен в трехмесячный срок разработать и вынести на рассмотрение парламента законопроекты, направленные на стимулирование осуществления хозяйственной деятельности в сфере информационных технологий.
В частности, на законодательном уровне должны быть определены временные особенности налогообложения заработных плат ИТ-специалистов, которые находятся в трудовых отношениях с ИТ-компаниями, для установления эффективного уровня налоговой нагрузки и содействия детенизации сферы оплаты труда и повышения конкурентоспособности отечественных ИТ-компаний на внешнем рынке.
Также президент настаивает на совершенствовании порядка осуществления процессуальных действий в ходе уголовного производства с целью предотвращения необоснованного вмешательства в деятельность ИТ-компаний.
Кроме того, согласно указу, правительство должно обеспечить совершенствование процедур получения ИТ-специалистами, которые являются иностранцами или лицами без гражданства и иммигрируют в Украину, разрешения на иммиграцию и получение работодателем (ИТ-компанией) разрешения на работу иностранцев и лиц без гражданства.
Кабинет министров также должен способствовать развитию образования в области информационных технологий и интеграции лучших мировых практик в систему подготовки ИТ-специалистов для повышения их конкурентоспособности на рынке труда.
Согласно документу, должно быть обеспечено совершенствование профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных путем привлечения учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов в ИТ-сфере.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016