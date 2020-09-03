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Минфин предложил швейцарским банкам участие в приватизации госбанков

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Минфин предложил швейцарским банкам участие в приватизации госбанков

Министерство финансов предложило швейцарским банкам принять участие в приватизации крупнейших государственных банков страны, среди которых Приватбанк. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства в Facebook.

«Сегодня в рамках рабочего визита министра финансов Украины Сергея Марченко в Швейцарскую Конфедерацию состоялась рабочая встреча с федеральным советником, руководителем Федерального департамента финансов Швейцарии Ули Маурер. В рамках встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества. В частности, министр финансов предложил швейцарским банкам приобщиться к приватизации украинских государственных банков — Укргазбанка, Ощадбанка, Приватбанка, — которые занимают большую часть национального банковского рынка», — говорится в сообщении.

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Кроме того, стороны, как отметили в пресс-службе, договорились углубить сотрудничество в рамках реализации инфраструктурных проектов в Украине, обмениваться опытом производства долговой политики и подготовить Меморандум взаимопонимания, дорожная карта реализации положений которого будет выработана в ближайшее время.

Минфин, Швейцария, госбанки
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