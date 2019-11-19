Госбанки закончили третий квартал с рекордной прибылью

По итогам третьего квартала 2019 года банки государственного сектора получили прибыль более 30 млрд грн, что вдвое больше, чем за весь прошлый год, сообщило Министерство финансов Украины на сайте во вторник.
Согласно сообщению, по состоянию на 1 октября 2019 года прибыль государственных банков составил 62,5% прибыли всего банковского сектора, при этом более половины всей прибыли госбанков сформировал ПриватБанк - 27 млрд грн.
Объем кредитов физических лиц в банках государственного сектора в третьем квартале увеличился более чем 3 млрд грн, или на 6,5% (по сравнению с началом года - на 8 млрд грн, или на 17%), что положительно повлияло на качество кредитного портфеля. Отчетный квартал также характеризовался существенным ростом депозитов корпоративного сектора, объем которых по сравнению с 1 июля 2019 года вырос более чем 15 млрд грн, говорится в сообщении.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016