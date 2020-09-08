Кабмин исключил UNICEF из перечня организаций для медзакупок за счет бюджета

Кабинет министров включил в перечень международных организаций, которые будут осуществлять медицинские закупки за средства госбюджета-2020, две международных организации - британское закупочное агентство Crown Agents и Программа развития ООН ПРООН (UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, UNDP), следует из текста постановления, обнародованного во вторник.
Ранее в перечень международных организаций, которые осуществляли медицинские закупки за средства госбюджета, входило еще одно агентство ООН – Детский фонд ООН ЮНИСЕФ (UNICEF), которое, в частности, осуществляло закупки вакцин.
С 2015 года закупку лекарств и медизделий по госпрограммам за средства госбюджета осуществляли три международные организации - Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Программа развития ООН (ПРООН, UNDP) и британское закупочное агентство Crown Agents.
Ряд политиков критиковал закупку лекарств и медизделий за средства госбюджета через международные организации, в частности, из-за несогласованности сроков поставок и обязательств внести 100%-ную предоплату за закупаемые препараты и медизделия.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016