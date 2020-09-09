Зеленскому доверяют 44% украинцев, не доверяют - 51%

Президент Владимир Зеленский возглавляет рейтинг доверия среди ключевых национальных политиков: ему доверяют 44% украинцев, не доверяют — 51%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы «Рейтинг», проведенного 29 августа — 3 сентября 2020 года.

Согласно данным опроса, сопредседателю депутатской фракции партии ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют 24%, не доверяют — 58%; председателю депутатской фракции ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко доверяют 22%, не доверяют — 74%; экс-президенту, члену фракции партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко доверяют 22%, не доверяют — 75% респондентов.

При этом, как отмечается, уровень доверия к Президенту Зеленскому (44%) выше, чем за аналогичный период каденции имели президенты Порошенко (25%) и Виктор Янукович (26%).