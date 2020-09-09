«Слуга народа» продолжает лидировать в рейтинге партий на выборах в Раду

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проводились бы на следующей неделе, то за партию «Слуга народа» проголосовали бы 25,7% определившихся граждан. Еще 16,7% поддержали бы партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», 15,6% — «Европейскую солидарность». Об этом свидетельствуют опросы Социологической группы «Рейтинг», которые проводились 29 августа — 3 сентября.
Согласно результатам исследования, партию «Батькивщина» намерены поддержать 9,4% респондентов, 6% опрошенных поддержали бы «Радикальную партию Ляшко».
Не преодолевают пятипроцентный барьер партия «Голос» (4,3%), партия «Сила и честь» (4%), партия Шария (3,5%). Рейтинг других политических сил — ниже 3%. Тех, кто не определился — около 14%.
Отмечается, что 59% опрошенных точно будут принимать участие в местных выборах 25 октября 2020 года. 19% отметили, что шансы на их участие составляют «50 на 50», 7% — высказались, что возможно придут на участки, 14% оценили свое участие в местных выборах как маловероятное.
По данным опроса, 56% респондентов считают, что ситуация на региональном уровне после местных выборов не изменится, 27% ожидают улучшения, 8% — ухудшения.
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