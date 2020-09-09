Войти
Лукашенко отказался уйти с поста, но не исключил досрочных выборов
соседи
Лукашенко отказался уйти с поста, но не исключил досрочных выборов
Трамп грозит наказывать компании за создание рабочих мест в Китае
позиция
Трамп грозит наказывать компании за создание рабочих мест в Китае

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

опрос
RSS

«Слуга народа» продолжает лидировать в рейтинге партий на выборах в Раду

395
«Слуга народа» продолжает лидировать в рейтинге партий на выборах в Раду

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проводились бы на следующей неделе, то за партию «Слуга народа» проголосовали бы 25,7% определившихся граждан. Еще 16,7% поддержали бы партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», 15,6% — «Европейскую солидарность». Об этом свидетельствуют опросы Социологической группы «Рейтинг», которые проводились 29 августа — 3 сентября.

Согласно результатам исследования, партию «Батькивщина» намерены поддержать 9,4% респондентов, 6% опрошенных поддержали бы «Радикальную партию Ляшко».

Не преодолевают пятипроцентный барьер партия «Голос» (4,3%), партия «Сила и честь» (4%), партия Шария (3,5%). Рейтинг других политических сил — ниже 3%. Тех, кто не определился — около 14%.

Читайте также: В Украине показатель летальности от COVID-19 снизился на 30%

Отмечается, что 59% опрошенных точно будут принимать участие в местных выборах 25 октября 2020 года. 19% отметили, что шансы на их участие составляют «50 на 50», 7% — высказались, что возможно придут на участки, 14% оценили свое участие в местных выборах как маловероятное.

По данным опроса, 56% респондентов считают, что ситуация на региональном уровне после местных выборов не изменится, 27% ожидают улучшения, 8% — ухудшения.

опрос, Слуга народа
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 9 сентября 2020
Вторник, 8 сентября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Украинская экономика: текущее состояние и перспективы до конца года

Ситуация в экономике Украины продолжает оставаться сложной. По оперативным данным Госстата снижение ВВП Украины во 2 квартале 2020 составил 11,4% г/г, снижение промышленного производства за январь-июль - 7,7%. Инфляционная динамика как на потребительском рынке, так и в производственном секторе подтверждает глубину кризисных явлений, связанных с устойчивым снижением спроса в экономике.
Сергей Саливон
Сергей Саливон
экономический эксперт

Обратите внимание на новую идеологию санкций Кремля

Обратите внимание, что у российских санкций-2020 - новая идеология. Давайте просто сравним с санкционными списками за нобярь-2018 и декабрь-2018 - налицо серьезная разница. Самый главный вывод - в санкционном списке нет никого из «зеленых».
Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

Им бы выборы «взять и отменить»

Попытка Зеленского & Co отменить выборы в 18 ОТГ на Донбассе создала для Украины сразу три проблемы - политическую, правовую и экономическую. Кроме того, отталкиваясь от того, что нарушены права более 500 тысяч украинцев, можно поставить под сомнение результаты местных выборов в целом.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016