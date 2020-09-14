Украина не брала обязательства внести изменения в постановление о местных выборах

Украина во время встречи советников в нормандском формате не обещала вносить изменения в постановление о местных выборах для проведения их на оккупированных территориях.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Никаких обязательств от украинской стороны о пересмотре постановления Верховной Рады, (о местных выборах — ред.) не было. И это невозможно, потому что мы не можем вмешиваться в деятельность украинского парламента», — сказал он.

По словам Ермака, Украина лишь «проинформировала» других участников встречи о наличии постановления, которым хотят внести изменения в уже принятое постановление о местных выборах.

«Мы только проинформировали коллег по нормандской встрече, что депутат от „Слуги народа“ (Александр Качура, — ред.) еще 28 июля зарегистрировал постановление об изменениях. И это постановление есть и в ближайшее время оно будет вынесено в зал Верховной рады, где будет решаться его судьба», — сказал Ермак.

Напомним, после переговоров советников «нормандской четверки» представитель России Дмитрий Козак заявил, что стороны договорились о внесении в Верховную Раду предложения по корректировке постановления о местных выборах.

В РФ считают, что постановление Рады противоречит минским соглашениям, ведь в них заложены иные условия проведения местных выборов в ОРДЛО.