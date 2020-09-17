В ресторане в центре Киева прогремел взрыв, пострадали два человека

Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в ресторане на Андреевском спуске столицы, предварительно, пострадали два человека, сообщает отдел коммуникации полиции Киева

«Сегодня в 16:06 в столичной полиции поступила информация о взрыве в одном из ресторанов, расположенных на Андреевском спуске. По вызову немедленно выехали спасатели, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, а также представители других профильных служб и ведомств», — говорится в сообщении на странице в Фейсбуке.

Так, в результате взрыва пострадали два человека.

Сейчас на месте происшествия правоохранители проводят первоочередные следственные действия и выясняют все обстоятельства и причины взрыва.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Подольском управлении столичной полиции, проводится проверка, по результатам которой этому событию будет дана правовая квалификация.