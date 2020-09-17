Европарламент призвал к международному расследованию инцидента с Навальным и остановке «Северного потока – 2»

Европарламент принял в четверг резолюцию об отношениях с Россией в связи с инцидентом с Алексеем Навальным. В документе институтам Евросоюза предлагается принять стратегию демократизации России и требовать от Москвы отмены поправки к Конституции РФ.
Все это, по мнению евродепутатов, должно стать частью ответа на инцидент с Навальным, который они предлагают расследовать на международном уровне с подключением всех возможных организаций, где западные страны имеют влияние.
Случившееся с Навальным там назвали ччастью российской кампании, направленной на то, чтобы заткнуть рот оппозиции, в том числе для влияния на местные и региональные выборы 11-13 сентября.
Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не обязательны для выполнения даже институтами ЕС.
Европарламент призвал Совет Евросоюза принять стратегию поддержки российских диссидентов, неправительственных организаций, независимых СМИ, максимально задействовать механизмы защиты прав человека и создать российский университет в изгнании в одной из стран ЕС. ЕП также предложил разработать широкий набор стимулов, чтобы усиливать движение в России к свободе и демократии, и постоянно требовать от России отменить или изменить незаконные поправки к Конституции РФ.
В резолюции содержится и призыв немедленно запустить независимое международное расследование инцидента с Навальным с привлечением ЕС, ООН, Совета Европы, государств — союзников ЕС, а также ОЗХО. Европарламент также предложил внешнеполитической службе ЕС пересмотреть отношения с Россией, увязав их развитие с уровнем демократии в стране, и изолировать Москву во всех международных форматах.
ЕП настоял на том, чтобы ЕС принял как можно раньше обширный список санкционных мер в отношении России в духе[действующего в США «акта Магнитского» и усилил уже существующие санкции против Москвы.
Кроме того, Европарламент вновь призвал остановить строительство «Северного потока — 2».
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