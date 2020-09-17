Войти
Зеленский внезапно вспомнил о борьбе с коррупцией
официально
Зеленский внезапно вспомнил о борьбе с коррупцией
Трамп назвал сроки начала вакцинации от COVID-19 в США
позиция
Трамп назвал сроки начала вакцинации от COVID-19 в США

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Европарламент призвал к международному расследованию инцидента с Навальным и остановке «Северного потока – 2»

333
Европарламент призвал к международному расследованию инцидента с Навальным и остановке «Северного потока – 2»

Европарламент принял в четверг резолюцию об отношениях с Россией в связи с инцидентом с Алексеем Навальным. В документе институтам Евросоюза предлагается принять стратегию демократизации России и требовать от Москвы отмены поправки к Конституции РФ.

Все это, по мнению евродепутатов, должно стать частью ответа на инцидент с Навальным, который они предлагают расследовать на международном уровне с подключением всех возможных организаций, где западные страны имеют влияние.

Случившееся с Навальным там назвали ччастью российской кампании, направленной на то, чтобы заткнуть рот оппозиции, в том числе для влияния на местные и региональные выборы 11-13 сентября.

Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не обязательны для выполнения даже институтами ЕС.

Европарламент призвал Совет Евросоюза принять стратегию поддержки российских диссидентов, неправительственных организаций, независимых СМИ, максимально задействовать механизмы защиты прав человека и создать российский университет в изгнании в одной из стран ЕС. ЕП также предложил разработать широкий набор стимулов, чтобы усиливать движение в России к свободе и демократии, и постоянно требовать от России отменить или изменить незаконные поправки к Конституции РФ.

В резолюции содержится и призыв немедленно запустить независимое международное расследование инцидента с Навальным с привлечением ЕС, ООН, Совета Европы, государств — союзников ЕС, а также ОЗХО. Европарламент также предложил внешнеполитической службе ЕС пересмотреть отношения с Россией, увязав их развитие с уровнем демократии в стране, и изолировать Москву во всех международных форматах.

Читайте также: Европарламент не признал Лукашенко президентом и проголосовал за санкции

ЕП настоял на том, чтобы ЕС принял как можно раньше обширный список санкционных мер в отношении России в духе[действующего в США «акта Магнитского» и усилил уже существующие санкции против Москвы.

Кроме того, Европарламент вновь призвал остановить строительство «Северного потока — 2».

Алексей Навальный, Европарламент, Северный поток-2
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 17 сентября 2020
Среда, 16 сентября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

Чем больше Зеленский становится похож на Порошенко 2.0, тем быстрее падает рейтинг «слуг»

73,22 % голосовали на президентских выборах против Порошенко - а теперь мы видим, что нам подсунули Порошенко 2.0, только в гриме Зеленского. Вот почему на наших глазах тает доверие, зато растет рейтинг недоверия Зеленскому. Вот почему рейтинг «слуг» падает. Вот почему растет рейтинг оппозиции.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

За 30 лет экономика Китая выросла в 40 раз. Как это китайцам удалось?

Китайский рынок госзакупок является закрытым для других стран. Учитывая, что государство в Китае является основным инвестором в строительство инфраструктуры, то это приводит к развитию китайских компаний. С другой стороны, если бы Китай для своих инфраструктурных проектов потреблял исключительно иностранные товары, то Китай бы превратился в хронического должника. А ситуация могла бы быть совсем другой.
Виталий Романченко
Виталий Романченко
политический аналитик

Рейтинг «Фокуса» продемонстрировал, кто в украинской политике является самостоятельной фигурой

Интересные выводы получаются, если перевести рейтинг «100 самых богатых людей Украины» от журнала «Фокус» в политическую плоскость. Дело в том, что, кроме традиционных участников в лице Рината Ахметова, Виктора Пинчука и других представителей крупного бизнеса, в первой десятке присутствуют еще две фигуры - это глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко и глава политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016