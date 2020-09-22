Две украинские студии будут дублировать контент для Netflix

Студии озвучки Postmodern Postproduction и «Так Треба Продакшн» будут дублировать контент украинском языке.

Об этом сообщается на официальном сайте компании Netflix.

Студии можно найти в перечне партнеров Netflix.

Две компании получили высокий статус партнерства — GOLD.

Сотрудничество стало возможным благодаря программе Netflix Post Partner Program, в рамках которой компания сотрудничает с партнерами по всему миру.

Партнеры программы должны соответствовать различными критериям — техническим стандартам, стандартам безопасности, требованиям по охране здоровья и обслуживанию клиентов.