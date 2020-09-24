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YouTube будет бороться с фейками на выборах президента США

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YouTube будет бороться с фейками на выборах президента США

YouTube начнет помечать ролики о предстоящих выборах президента США специальными информационными панелями, в которых будет содержаться проверенная информация. Сообщение о нововведениях появилась в официальном блоге видеохостинга.

Особое внимание уделят видео о голосовании по почте, которое критикует нынешний президент США Дональд Трамп. Под такими роликами американские пользователи найдут информационную панель, которая направит их к официальной информации из Центра двухпартийной политики. YouTube добавит такую же функцию в поисковой выдаче о кандидатах в президенты.

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Такими мерами в YouTube собираются бороться с недостоверной информацией. Более того, платформа обещает лишать монетизации те ролики, которые могут подорвать доверие к американским внутриполитическим процессам. Фейки же видеохостинг просто удаляет.

YouTube, выборы в США
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Четверг, 24 сентября 2020
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