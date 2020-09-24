В Украине новое эпидемическое зонирование: Киев перешел в «желтую» зону, Тернополь – в «красной»

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании в четверг установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 28 сентября.

«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 28 сентября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Город Киев перешло в желтую зону!», — написал министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов на странице в Facebook.

В красную зону будут отнесены лишь города Тернополь и Бережаны Тернопольской области.

Отмечается, что такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

В «оранжевую» зону внесены: