Войти
Лукашенко прокомментировал заявления о его тайной инаугурации
соседи
Лукашенко прокомментировал заявления о его тайной инаугурации
Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США
резонанс
Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

В Украине новое эпидемическое зонирование: Киев перешел в «желтую» зону, Тернополь – в «красной»

250
В Украине новое эпидемическое зонирование: Киев перешел в «желтую» зону, Тернополь – в «красной»

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании в четверг установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 28 сентября.

«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 28 сентября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Город Киев перешло в желтую зону!», — написал министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов на странице в Facebook.

В красную зону будут отнесены лишь города Тернополь и Бережаны Тернопольской области.

Отмечается, что такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

В «оранжевую» зону внесены:

  • город Обухов, Барышевский и Киево-Святошинский районы Киевской области;
  • города Харьков и Люботин, Богодуховский, Великобурлукский и Зачепиловский районы Харьковской области;
  • город Сумы Сумской области;
  • города Владимир-Волынский, Нововолынск и Владимир-Волынский район и Луцкий район Волынской области;
  • город Угледар Донецкой области;
  • город Ужгород и Ужгородский район Закарпатской области;
  • Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский, Рогатинский, Тысменицкий и Тлумачский районы Ивано-Франковской области;
  • города Хмельницкий и Каменец-Подольский, Волочиск, Деражнянский, Дунаевский, Каменец-Подольский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
  • города Черновцы и Новднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области (вся область находится в «оранжевой» зоне);
  • город Коростень, Лугинский, Любарский и Овручский районы Житомирской области;
  • города Беляевка, Измаил и Черноморск, Арцизский, Березовский, Беляевский, Белгородской, Ивановский, Измаильский, Лиманский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;
  • города Мелитополь и Токмак, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;
  • города Дубно и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млиновский, Острожский и Ровенский районы Ровенской области;
  • Бродовский, Золочевский, Самборский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;
  • города Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырисский, Подволочисский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;
  • города Канев и Смела, Каневский и Смоленской районы Черкасской области;
  • город Нежин, Борзнянский, Варвинский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Сновский районы Черниговской области.
карантин
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 24 сентября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Беги, Турчинов, беги: когда самозваного «патриота» призовут к ответу за сдачу Крыма?

«Всякого интенданта через три года исполнения должности можно расстреливать без суда», - любил говорить знаменитый полководец Александр Суворов. Так вот, в нашем случае самопровозглашенного «патриота» Турчинова можно ставить к стенке, не дожидаясь, пока пройдет три года.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О рисках стимулирующей денежно-кредитной политики в развивающихся странах

В период турбулентности развивающиеся страны особо уязвимы. Стимулирующая денежно-кредитная политика может (не обязательно, но может) дополнительно осложнить ситуацию, в результате не исключен «идеальный шторм» - одновременным наступлением долгового, валютного, банковского кризиса и неплатежей в экономике.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Как наркотики стали причиной войны

Китайцы были обязаны открыть свои порты и снизить пошлины до 5%. По сути, свободную торговлю Китаю навязали силой. Так же выплатить компенсацию за конфискованный опиум. И отдать британцам Гонконг. Позже Китай подписал еще серию договоров, которые получили название «Неравные договора». А период с 1842 по 1949 стал периодом упадка и деградации китайской экономики. И сами китайцы его называют Столетием унижения.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016