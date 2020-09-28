Азербайджан и Армения рапортуют о «значительных успехах» в ходе боевых действий

В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе были убиты более 550 военнослужащих Армении, сообщили в Минобороны Азербайджана, предает «Интерфакс-Азербайджан».

Также в ведомстве сообщили, что Вооруженные силы Армении потеряли 22 единицы танков и другой тяжелой бронетехники, 15 зенитных ракетных комплексов «ОСА», 18 беспилотников, восемь артиллерийских установок, а также три склада с боеприпасами.

В то же время в Минобороны Армении сообщили, что в ночь на 28 сентября бои в Карабахе продолжились и пока затишья нет. Данные Азербайджана о потерях Ереван назвал ложными.

Об этом заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, передает армянское издание Verelq.

«Ночью продолжались военные действия, наши ВС добились значительных успехов. Но пока нет затишья, бои продолжаются, кое-где идут артиллерийские бои», — заявил он.

По его словам, данные о потерях армянской армии, о которых объявила азербайджанская сторона, не соответствуют действительности.

Боевые столкновения между военными Армении и Азербайджана на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновились утром 27 сентября. В эскалации стороны обвинили друг друга, обе страны объявили военную мобилизацию.