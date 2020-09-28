Войти
СМИ сообщили о неуплате Трампом подоходного налога в течение 10 лет
резонанс
СМИ сообщили о неуплате Трампом подоходного налога в течение 10 лет
Зеленский пообещал отреставрировать замки и музеи на Закарпатье
официально
Зеленский пообещал отреставрировать замки и музеи на Закарпатье

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

СМИ сообщили о неуплате Трампом подоходного налога в течение 10 лет

155
СМИ сообщили о неуплате Трампом подоходного налога в течение 10 лет

Президент США Дональд Трамп в течение 10 лет не платил федеральный подоходный налог, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на налоговые декларации. Согласно публикации, NYT получила информацию о налогах Трампа более чем за 20 лет, включая данные «сотни» компаний, которые составляют его бизнес-империю.

«Он вообще не платил подоходный налог за десять из последних 15 лет — в основном потому, что сообщал о том, что теряет больше, чем зарабатывает», — говорится в публикации.

В 2016 году, когда Трамп стал президентом, он заплатил только $750 подоходного налога, и такую же сумму в 2017 году, указывает NYT.

По данным издания, в 2018 году только от доли в реалити-шоу «Ученик» и за право использовать его имя президент получил около $427 млн, а еще $176,5 — благодаря успешным инвестициям в два офисных здания. Только на эти доходы Трамп должен был заплатить более $100 млн, отмечает NYT.

Однако причина неуплаты заключается в предприятиях Трампа, которыми он владеет и которыми управляет сам, пишет газета. Постоянные убытки от них, о которых он сообщает, в значительной степени освобождают его от уплаты федерального подоходного налога, указывает NYT. В частности, убытки Трампу, по данным газеты, приносят курорт Trump National Doral Miami и отель в Вашингтоне Trump International Hotel.

«Это уравнение — ключевой элемент алхимии финансов Трампа: использование доходов от своей славы для покупки и поддержки рискованных предприятий, а затем использование их убытков для того, чтобы избежать налогов», — отмечают авторы.

Читайте также: Жителям Вильнюса раздадут таблетки на случай аварии на БелАЭС

Трамп назвал данные в публикации NYT ложными. «Все это фейковые новости. На самом деле я плачу налоги», — сказал он. Президент отметил, что сейчас его налоговые декларации находятся в процессе проверки. «Если вы посмотрите на мои декларации, думаю, там 108 страниц за все компании, то вы узнаете гораздо больше. Я жду, когда смогу обнародовать это. И люди будут по-настоящему шокированы», — сказал Трамп.

Ранее NYT уже обвиняла Трампа в неуплате налогов. Так, в мае 2019 года, газета писала, что с 1985 по 1994 год его бизнес потерпел убытки в $1,17 млрд, что, по данным газеты, помогло Трампу избежать выплат подоходного налога в течение восьми лет.

налоги, Дональд Трамп
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 28 сентября 2020
Воскресенье, 27 сентября 2020
Суббота, 26 сентября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему я не верю в аграрную сверхдержаву

Состоянием на 2019 год общее количество трудоспособного населения составляет 16,5 млн чел. И только 3 млн работает в сельском хозяйстве. Если допустить, что одно рабочее место в сельском хозяйстве создаёт ещё рабочее место в смежных отраслях, то это 6 млн. Что делать с остальными 10 млн? В аграрной державе это потенциальные кандидаты на эмиграцию.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Беги, Турчинов, беги: когда самозваного «патриота» призовут к ответу за сдачу Крыма?

«Всякого интенданта через три года исполнения должности можно расстреливать без суда», - любил говорить знаменитый полководец Александр Суворов. Так вот, в нашем случае самопровозглашенного «патриота» Турчинова можно ставить к стенке, не дожидаясь, пока пройдет три года.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О рисках стимулирующей денежно-кредитной политики в развивающихся странах

В период турбулентности развивающиеся страны особо уязвимы. Стимулирующая денежно-кредитная политика может (не обязательно, но может) дополнительно осложнить ситуацию, в результате не исключен «идеальный шторм» - одновременным наступлением долгового, валютного, банковского кризиса и неплатежей в экономике.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016