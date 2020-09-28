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Трамп хотел, чтобы вице-президентом США была его дочь Иванка

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Трамп хотел, чтобы вице-президентом США была его дочь Иванка

Президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании 2016 года неоднократно обсуждал с советниками возможность выдвижения своей дочери Иванки на пост вице-президента. Об этом, как передает в понедельник агентство Bloomberg, в своей книге рассказал бывший заместитель главы предвыборного штаба Трампа Рик Гейтс.

В книге, копия которой была предоставлена агентству, утверждается, что Трамп знал о негативном отношении к нему со стороны Республиканской партии и хотел видеть на посту вице-президента человека, которому он мог бы полностью доверять. «Я думаю, это должна быть Иванка. Что насчет Иванки в качестве моего вице-президента? ...Она умна, она красива, и люди будут любить ее», — заявил Трамп во время одного из обсуждений кандидатуры вице-президента.

Как пишет Гейтс в своей книге, Трамп настаивал на кандидатуре дочери, пока сама Иванка не отклонила его предложение.

Среди других возможных претендентов на должность вице-президента назывались бывший госсекретарь Кондолиза Райс и Боб Коркер, тогда занимавший должность сенатора от штата Теннесси, однако оба отказались.

Отмечается, что поначалу Трамп был довольно холодно настроен по отношению к кандидатуре Майкла Пенса, называл его «неудачником» за поддержку сенатора от Техаса Теда Круза во время первичных выборов («праймериз»). Тем не менее впоследствии Трамп был впечатлен решительностью и уверенностью Пенса, особенно ярко проявившейся в критике в адрес Хиллари Клинтон.

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Планируется, что книга Рика Гейтса "Wicked Game: An Insider"s Story on How Trump Won, Mueller Failed and America Lost" («Нечистая игра: рассказ из первых уст о том, как Трамп выиграл, Мюллер потерпел неудачу, а Америка проиграла») выйдет в свет 13 октября за три недели до выборов президента США, которые пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса Соединенных Штатов, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником республиканца Трампа станет демократ Джозеф Байден.

Дональд Трамп, Иванка Трамп
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