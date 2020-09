Трамп отрицает слухи о том, что он хотел выдвинуть свою дочь на пост вице-президента США

Президент США Дональд Трамп опроверг вечером в понедельник информацию, распространенную рядом СМИ, включая телекомпанию CNN, о том, что он во время предвыборной кампании 2016 года неоднократно обсуждал с советниками возможность выдвижения своей дочери Иванки на пост вице-президента.

«Теперь распространяющая ложные сведения CNN действительно сообщает, что я хотел, чтобы моя дочь Иванка баллотировалась со мной на выборах в 2016 году в качестве моего вице-президента. Неверно и совершенно нелепо. Эти люди больны!», — написал американский президент на своей странице в Twiter.

Ранее ряд американских СМИ, в частности агентство Bloomberg и газета The Washington Post (пересказ материала последней был в свою очередь опубликован на сайте CNN), распространили информацию, содержащуюся в книге бывшего заместителя главы предвыборного штаба Трампа Рика Гейтса. В книге, копии которой были предоставлены СМИ, утверждается, что Трамп знал о негативном отношении к нему со стороны Республиканской партии и хотел видеть на посту вице-президента человека, которому он мог бы полностью доверять. Как пишет Гейтс в своей книге, Трамп настаивал на кандидатуре дочери, пока сама Иванка не отклонила его предложение. Среди других возможных претендентов на должность вице-президента назывались бывший госсекретарь Кондолиза Райс и Боб Коркер, тогда занимавший должность сенатора от штата Теннесси, однако оба отказались.

Отмечается, что поначалу Трамп был довольно холодно настроен по отношению к кандидатуре Майкла Пенса, называл его «неудачником» за поддержку сенатора от Техаса Теда Круза во время первичных выборов («праймериз»). Тем не менее впоследствии Трамп был впечатлен решительностью и уверенностью Пенса, особенно ярко проявившейся в критике в адрес Хиллари Клинтон.

Планируется, что книга Рика Гейтса "Wicked Game: An Insider"s Story on How Trump Won, Mueller Failed and America Lost" («Нечистая игра: рассказ из первых уст о том, как Трамп выиграл, Мюллер потерпел неудачу, а Америка проиграла») выйдет в свет 13 октября за три недели до выборов президента США, которые пройдут 3 ноября.