Украина не успевает выполнить требование МВФ о ликвидации фискальной службы

Украина не успеет ликвидировать Государственную фискальную службу (ГФС) до конца 2020 года вопреки договоренностям с МВФ.

Об этом заявил в интервью LIGA.net и.о. главы ГФС Сергей Солодченко.

«Чисто налоговую милицию до конца года ликвидировать возможно. Всю ГФС — будут сложности», — отметил Солодченко.

По его словам, ГФС — правопреемник многих крупных структур, например, Министерства доходов и сборов, поэтому для ликвидации нужно время.

«У нас есть немало людей, находящихся в отпусках по уходу за ребенком, есть имущество, которое надо передавать, в том числе речь идет об оккупированных территориях, вопрос передачи вооружения, конфиската. Все эти моменты требуют значительного времени и соблюдения определенных процедур», — подчеркнул Солодченко.

Он отметил, что сейчас в структуре ГФС осталась только налоговая милиция, а также административный персонал: кадры, бухгалтерия и т.п.

«В общей сложности в ликвидируемой ГФС работает около 5000 человек. С ликвидацией всех сотрудников уволят», — отметил глава службы.