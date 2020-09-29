Украина не успевает выполнить требование МВФ о ликвидации фискальной службы

Украина не успеет ликвидировать Государственную фискальную службу (ГФС) до конца 2020 года вопреки договоренностям с МВФ.
Об этом заявил в интервью LIGA.net и.о. главы ГФС Сергей Солодченко.
«Чисто налоговую милицию до конца года ликвидировать возможно. Всю ГФС — будут сложности», — отметил Солодченко.
По его словам, ГФС — правопреемник многих крупных структур, например, Министерства доходов и сборов, поэтому для ликвидации нужно время.
«У нас есть немало людей, находящихся в отпусках по уходу за ребенком, есть имущество, которое надо передавать, в том числе речь идет об оккупированных территориях, вопрос передачи вооружения, конфиската. Все эти моменты требуют значительного времени и соблюдения определенных процедур», — подчеркнул Солодченко.
Он отметил, что сейчас в структуре ГФС осталась только налоговая милиция, а также административный персонал: кадры, бухгалтерия и т.п.
«В общей сложности в ликвидируемой ГФС работает около 5000 человек. С ликвидацией всех сотрудников уволят», — отметил глава службы.
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