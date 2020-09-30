Госдолг Беларуси резко подскочил за первые три недели протестов

Государственный долг Беларуси за первые три недели протестов в стране, которые начались 9 августа, вырос на 10,5%.
Как передает Укринформ, об этом говорится в пресс-релизе Министерства финансов Беларуси.
На 1 сентября 2020 госдолг Беларуси составил 57,8 млрд белорусских рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 13 млрд рублей, или на 29,1%.
По данным ведомства, внешний государственный долг по состоянию на 1 сентября 2020 года составил 17,7 млрд долларов США, увеличившись с начала года на 0,6 млрд долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 3,6%.
При этом внутренний государственный долг по состоянию на 1 сентября 2020 года составил 10,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,8 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 20,6%.
В конце августа сообщалось, что государственный долг Беларуси за первые восемь месяцев 2020 рода вырос на 18,6% и составляет 53,1 млрд белорусских рублей.
В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%.
Александр Лукашенко, легитимность которого как президента Беларуси не признают страны ЕС и Украина, 23 сентября вступил на должность на новый срок.
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