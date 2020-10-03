Врач Трампа рассказал о том, чем лечат президента

Президент США Дональд Трамп, заразившийся коронавирусом, начал принимать препарат ремдесивир, сообщил его лечащий врач Шон Конли.

По его словам, главе государства не требуется подача дополнительного кислорода.

Сейчас Трамп находится в Национальном военном медицинском центре Уолтера Рида. По словам Конли, рекомендация президенту направиться в медучреждение была сформирована совместно со специалистами госпиталя и Университета Джонса Хопкинса.

Врач отметил, что у президента «все очень хорошо».

Сам Трамп после прибытия в госпиталь опубликовал сообщение в Twitter, где также сообщил, что дела идут хорошо и поблагодарил всех.

О том, что лидер США болен COVID-19 стало известно в пятницу, 2 октября. Также заразилась его жена Мелания. СМИ сообщали, что у главы государства кашель и лихорадка.

Президенту разово ввели коктейль из антител производства фирмы Regeneron. Кроме того он принял фамотидин, цинк, витамин D, мелатонин и аспирин.

После этого Трамп отправился в госпиталь, где он проведет несколько дней. Президент собирается работать оттуда удаленно.

США одобрили применение «Ремдесивира» для лечения COVID-19 еще в мае. Главный инфекционист страны Энтони Фаучи заявлял, что препарат оказывает «отчетливый существенный положительный эффект» и ускоряет выздоровление.

Положительно оценивали действие «Ремдесивира» и во Всемирной организации здравоохранения: главный научный организации здравоохранения Сумия Сваминатан отмечала, что те, кто его принимали, поправлялись быстрее.

В конце июля Трамп сообщил, что США скупили 90% мирового запаса лекарства и назвал его действие «великолепным».