Войти
В сентябре госбюджет выполнен на 115 процентов
макроэкономика
В сентябре госбюджет выполнен на 115 процентов
Зеленский подписал указ о привлечении ИТ-специалистов из Беларуси
официально
Зеленский подписал указ о привлечении ИТ-специалистов из Беларуси

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

энергетика
RSS

Транзит «Газпрома» через Украину достиг 40 млрд и сейчас идет по максимуму

372
Транзит «Газпрома» через Украину достиг 40 млрд и сейчас идет по максимуму

Объем транзита российского газа через газотранспортную систему 4 октября достиг 40 млрд куб. м с начала года, сообщил «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ).

«По состоянию на утро 4 октября транзит осуществляется в суточном режиме 174 млн куб. м. Это тот максимум, который ожидается и сейчас предусмотрен контрактом с „Газпромом“ на весь 2020 год», — указала компания в своем сообщении.

ОГТСУ подчеркнул, что полностью выполняет обязательства по обеспечению бесперебойной транспортировки газа в страны ЕС, Молдовы и украинским потребителям.

«Мы внимательно наблюдаем за развитием событий в Германии с проектом „Северный поток-2“ и надеемся, что наши партнеры увидят потенциал увеличения использования уже существующей инфраструктуры, как и задекларировано всеми документами ЕС», — отметил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

Он напомнил, что украинская ГТС может транспортировать значительно больше голубого топлива и находится в постоянном поиске новых рыночных продуктов и сервисов.

Как сообщалось, заключенный в 2009 году транзитный контракт между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» истек утром 1 января 2020 года. Новый договор между компаниями на организацию транспортировки, транспортное соглашение между «Нафтогазом» и «Оператор ГТС Украины», а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и «Газпромом» были подписаны 30 декабря 2019 года.

Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 годах транзит должен составить по 40 млрд куб. м. Оплата указанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.

Макогон в июле прогнозировал, что транзит российского природного через территорию страны в 2020 году составит 52-55 млрд куб. м при забронированных 65 млрд куб. м.

Читайте также: СМИ узнали о сокрытии Трампом результатов первого теста на коронавирус

Транзит природного газа через ГТС Украины в январе-августе 2020 года составил 34,8 млрд куб. м, что на 42% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (59,6 млрд куб. м). Несмотря на значительное снижение транзита по сравнению с прошлым годом, «Газпром» полностью оплачивает забронированные транзитные мощности.

Газпром, транзит газа
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 5 октября 2020
Воскресенье, 4 октября 2020
Суббота, 3 октября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему я не верю в аграрную сверхдержаву

Состоянием на 2019 год общее количество трудоспособного населения составляет 16,5 млн чел. И только 3 млн работает в сельском хозяйстве. Если допустить, что одно рабочее место в сельском хозяйстве создаёт ещё рабочее место в смежных отраслях, то это 6 млн. Что делать с остальными 10 млн? В аграрной державе это потенциальные кандидаты на эмиграцию.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Беги, Турчинов, беги: когда самозваного «патриота» призовут к ответу за сдачу Крыма?

«Всякого интенданта через три года исполнения должности можно расстреливать без суда», - любил говорить знаменитый полководец Александр Суворов. Так вот, в нашем случае самопровозглашенного «патриота» Турчинова можно ставить к стенке, не дожидаясь, пока пройдет три года.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О рисках стимулирующей денежно-кредитной политики в развивающихся странах

В период турбулентности развивающиеся страны особо уязвимы. Стимулирующая денежно-кредитная политика может (не обязательно, но может) дополнительно осложнить ситуацию, в результате не исключен «идеальный шторм» - одновременным наступлением долгового, валютного, банковского кризиса и неплатежей в экономике.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016