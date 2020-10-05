Транзит «Газпрома» через Украину достиг 40 млрд и сейчас идет по максимуму

Объем транзита российского газа через газотранспортную систему 4 октября достиг 40 млрд куб. м с начала года, сообщил «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ).
«По состоянию на утро 4 октября транзит осуществляется в суточном режиме 174 млн куб. м. Это тот максимум, который ожидается и сейчас предусмотрен контрактом с „Газпромом“ на весь 2020 год», — указала компания в своем сообщении.
ОГТСУ подчеркнул, что полностью выполняет обязательства по обеспечению бесперебойной транспортировки газа в страны ЕС, Молдовы и украинским потребителям.
«Мы внимательно наблюдаем за развитием событий в Германии с проектом „Северный поток-2“ и надеемся, что наши партнеры увидят потенциал увеличения использования уже существующей инфраструктуры, как и задекларировано всеми документами ЕС», — отметил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.
Он напомнил, что украинская ГТС может транспортировать значительно больше голубого топлива и находится в постоянном поиске новых рыночных продуктов и сервисов.
Как сообщалось, заключенный в 2009 году транзитный контракт между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» истек утром 1 января 2020 года. Новый договор между компаниями на организацию транспортировки, транспортное соглашение между «Нафтогазом» и «Оператор ГТС Украины», а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и «Газпромом» были подписаны 30 декабря 2019 года.
Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 годах транзит должен составить по 40 млрд куб. м. Оплата указанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.
Макогон в июле прогнозировал, что транзит российского природного через территорию страны в 2020 году составит 52-55 млрд куб. м при забронированных 65 млрд куб. м.
Транзит природного газа через ГТС Украины в январе-августе 2020 года составил 34,8 млрд куб. м, что на 42% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (59,6 млрд куб. м). Несмотря на значительное снижение транзита по сравнению с прошлым годом, «Газпром» полностью оплачивает забронированные транзитные мощности.
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