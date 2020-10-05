СМИ узнали о сокрытии Трампом результатов первого теста на коронавирус

Президент США Дональд Трамп не сообщил о положительном результате первого теста на коронавирус, пишет со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal.

По информации издания, Трамп знал о результатах уже вечером 1 октября, перед тем как появился в эфире телеканала Fox News. Тогда президент решил не говорить о первом положительном тесте на COVID-19 и вместо этого подтвердил, что коронавирус нашли у его помощницы Хоуп Хикс.

Кроме того, не разглашать результаты теста Трамп попросил и одного своего советника, сообщила WSJ. «Не говори никому», — сказал американский лидер, по словам источника издания, знакомого с содержанием разговора. Официально о заражении Трамп объявил ночью 2 октября.

По правилам, действующих для сотрудников Белого дома, второй, более точный тест на коронавирус они сдают, если экспресс-тест показал положительный результат.

Белый дом не ответил на запрос издания.

О том, что он и его супруга Мелания заразились коронавирусом, Трамп сообщил ночью 2 октября. Это произошло после того, как COVID-19 обнаружили у его помощницы Хоуп Хикс, которая сопровождала лидера во время поездки на дебаты в Кливленд и на митинг в штате Миннесота.

Трамп заболел в разгар предвыборной гонки, после скандальных дебатов со своим соперником, бывшим вице-президентом США Джо Байденом. Штаб последнего на время болезни президента решил на время отказаться от рекламы с его критикой. Все предвыборные мероприятия Трампа отложат или перенесут в онлайн-формат.

Трамп лечится в Национальном военном медицинском центре Уолтера Рида. Врачи сообщали, что президент чувствует себя хорошо, однако накануне, 4 октября, глава администрации Белого дома Марк Медоуз сообщил, что после того, как главе государства поставили положительный диагноз COVID-19, его состояние резко ухудшилось. У Трампа поднялась температура, и сильно упал уровень кислорода в крови, сказал он.

Услышав сообщения о его плохом состоянии, президент встревожился и срочно набрал своему советнику, потребовав выяснить, кто об этом сказал, узнала WSJ. На фоне случившегося Трамп 5 октября ненадолго покинул больницу, чтобы встретиться со своими сторонниками. Его кортеж проехал вдоль собравшихся, а затем вернулся в госпиталь. Из автомобиля президент не выходил, а собравшихся поприветствовал, помахав им рукой из окна автомобиля.