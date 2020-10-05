Пресс-секретарь Белого дома тоже заразилась коронавирусом

Официальный представитель Белого дома США Кейли Макэнани заразилась коронавирусом. Об этом говорится в ее официальном сообщении.

Положительный тест на COVID-19 Макэнани сдала утром в понедельник, до этого с четверга она ежедневно делала тесты и они были отрицательными.

Макэнани сообщает, что у нее не было никаких симптомов заболевания. Она уйдет на карантин и продолжит работать удаленно.

Напомним, что коронавирусом сейчас болеет президент США Дональд Трамп. О том, что он и его супруга Мелания заразились коронавирусом, Трамп сообщил ночью 2 октября. Это произошло после того, как COVID-19 обнаружили у его помощницы Хоуп Хикс, которая сопровождала лидера во время поездки на дебаты в Кливленд и на митинг в штате Миннесота.