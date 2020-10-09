ЕС может согласовать санкции против Лукашенко уже в понедельник

Уже в этот понедельник Европейский Союз может подписать документ о введении санкций против белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом на своей странице в Твиттер написал журналист Рикард Джозвяк.
Он также добавил, что министры заявляют об усилении поддержкой Беларуси в экономическом плане, а также о либерализации визового режима при условии, если в стране произойдет демократический переход.
«Решение в отношении Беларуси, которые министры иностранных дел ЕС утвердят в понедельник, достаточно амбициозное. Лукашенко может следующим попасть под санкции ЕС», — написал он.
Совет ЕС в пятницу подтвердил согласованные ранее лидерами Евросоюза санкции против Беларуси. Всего в санкционные списки ЕС были включены 40 человек, которых в ЕС считают причастными к фальсификации выборов 9 августа и насилию против протестующих. На данном этапе Лукашенко в санкционный список решили не включать. Против него могут ввести санкции, если он откажется от диалога через ОБСЕ, принять меры по установлению доверия, а также освободить политических заключенных, в особенности экс-кандидатов в президенты.
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