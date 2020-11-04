ЕС одобрил новый пакет санкций для Беларуси, включая Лукашенко

Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС согласовал в среду очередной санкционный пакет за фальсификацию результатов выборов в Беларуси и применение насилия к демонстрантам, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
«Послы ЕС только что дали „зеленый свет“ на замораживание активов и запрет на выдачу виз Лукашенко и 14 другим белорусам. Будет опубликовано в „Официальном журнале“ ЕС в пятницу», — написал он в «Твиттер».
Дипломатический источник в институтах Евросоюза подтвердил «Интерфаксу», что 6 ноября ожидается постановление Совета ЕС, а также, вероятно, публикация юридических актов в «Официальном журнале» ЕС.
Ранее Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, заявил СМИ, что президент Беларуси Александр Лукашенко будет включен в этот дополнительный санкционный список.
«Да, Лукашенко войдет в новый список, и об этом говорил высокий представитель ЕС по иностранным делам на его пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД в понедельник, 12 октября», — подтвердил пресс-секретарь.
В Беларуси уже третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Участники акций не признают объявленные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.
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