Лукашенко впервые попал в «черный список» Евросоюза

Европейский Союз ввел новые санкции против чиновников, подконтрольных президенту Беларуси Александру Лукашенко. Последний также попал в «черный список» ЕС. Список опубликован на портале правовых актов Евросоюза.

В список также попал и сын Лукашенко — Виктор.

ЕС назвал Лукашенко ответственным за репрессии до и после выборов президента Беларуси, фальсификация результатов которых привела к самым масштабным акциями протеста в истории страны. Белорусы выходят на акции уже почти три месяца.

Помимо Лукашенко, в черный список попали еще 14 белорусских чиновников. Всем им теперь запрещен въезд в ЕС. Активы фигурантов списка заморозят на территории ЕС. Это уже второй пакет индивидуальных санкций ЕС против Беларуси. В октябрьском списке было 40 человек, но тогда в нем не было самого Лукашенко.