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Инфляция в Украине снизилась до 2,3%

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Инфляция в Украине снизилась до 2,3%

Потребительские цены в Украине в сентябре 2020 года выросли на 0,5% после снижения на 0,2% в августе и 0,6% — в июле и роста на 0,2% в июне, 0,3% — в мае и 0,8% — в апреле и марте, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Между тем в сентябре 2019 года инфляция составила 0,7%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам сентября-2020 снизилась до 2,3% по сравнению с 2,5% по итогам августа и 2,4% — июля, вернувшись на уровень конца марта.

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Согласно данным Госстата, в сентябре-2020 базовая инфляция составила 1,1% после 0,1% в августе и дефляции 0,1% в июле. Однако в сентябре пришлого года она была еще выше — 1,2%, потому в годовом измерении базовая инфляция по итогам сентября также снизилась с 3,2% до 3,1%.

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