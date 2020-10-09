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Нацкомиссия по тарифам обратилась к ГБР из-за давления нардепов в интересах ДТЭК Ахметова

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Нацкомиссия по тарифам обратилась к ГБР из-за давления нардепов в интересах ДТЭК Ахметова

Члены Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в полном составе обратились с заявлением в ГБР о незаконном влиянии народных депутатов на деятельность регулятора «с целью помешать выполнению ими служебных обязанностей и добиться принятия незаконных решений».

Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

«Это заявление о совершении преступления, предусмотренного статьей 344 Уголовного кодекса Украины, относительно незаконного влияния народных депутатов на членов НКРЭКУ с использованием служебного положения, статуса депутата.

В последнее время указанная группа народных депутатов системно совершает публичное и непубличное давление на членов НКРЭКУ. Такие действия народных депутатов члены НКРЭКУ связывают с лоббированием интересов энергетического холдинга «ДТЭК», — говорится в сообщении.

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«Это обращение не имеет политического контекста и имеет целью защиту личных прав и свобод, гарантированных Конституцией Украины для каждого гражданина», — добавили в Комиссии.

ДТЭК, НКРЭКУ, ГБР
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