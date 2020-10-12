Депутаты вызывают Шмыгаля поговорить про прожиточный минимум

Парламентский комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов признал неудовлетворительной работу правительства по формированию прожиточного минимума, и предлагает заслушать премьер-министра Дениса Шмыгаля на ближайшем «Часе вопросов к правительству».
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Признать работу правительства неудовлетворительной и обратиться... к согласительному совету (руководителей фракций и групп — ред.), как только он будет заседать, вынести вопрос о формировании прожиточного минимума на ближайший „Час вопросов к правительству“, чтобы нам о его формировании доложил премьер», — сказала руководитель комитета Галина Третьякова (фракция «Слуга народа») на его заседании в понедельник.
Сообщается, что предложение руководителя комитета было поддержано.
Верховная Рада приняла рекомендации парламентских слушаний «Проблемы формирования прожиточного минимума в Украине» 19 мая 2020 года.
В рекомендациях парламентских слушаний Кабинету министров, в частности, предлагалось создать межведомственную рабочую группу для разработки усовершенствования методологии определения прожиточного минимума с учетом международных стандартов и опыта развитых стран, с дальнейшим внесением соответствующего законопроекта на рассмотрение Верховной Рады.
Правительству также рекомендовалось осуществить меры о приближении в 2020 году размера прожиточного минимума к его реальной величине с учетом обновления наборов продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг.
Как отмечалось на заседании комитета, Кабинет министров не выполнил данные рекомендации.
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