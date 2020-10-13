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Стоимость акций всех компаний Китая снова превысила $10 трлн

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Стоимость акций всех компаний Китая снова превысила $10 трлн

Стоимость всего китайского рынка акций превысила отметку в $10 трлн. Это произошло впервые после 2015 года, когда в КНР произошел обвал фондового рынка, сообщает Bloomberg.

По подсчетам агентства, в период с марта 2020 года рынок акций Китая «подорожал» на $3,3 трлн. Росту способствует политика властей, направленная на поддержку торговли ценными бумагами, серия IPO китайских компаний, а также укрепление юаня.

Фондовый рынок Китая — второй по величине в мире после фондового рынка США, капитализация которого превышает $38 трлн. В понедельник, 12 октября, рынок КНР достиг отметки в $10,04 трлн и почти достиг абсолютного рекорда, отмечает Bloomberg.

После США и Китая в пятерке крупнейших фондовых рынков мира последние три позиции занимают:

Япония ($6,3 трлн);
Гонконг ($5,9 трлн);
Великобритания ($2,8 трлн).

Еще одним фактором, который способствует росту рынка акций КНР, стал запуск в 2019 году шанхайской биржи STAR. Она сосредоточена на компаниях технологического сектора, за что ее называют китайским аналогом NASDAQ. На этой площадке действуют упрощенные правила листинга и менее жесткие ограничения для стоимости акций в первый день торгов после IPO.

В минувший понедельник китайский рынок показал одни из наиболее интенсивных темпов роста за последние три месяца. Индекс китайских голубых фишек CSI300 вырос на 3% — по данным Reuters, это лучший показатель с 6 июля текущего года; индекс Shanghai Composite прибавил 2,6% — лучший показатель с 20 июля. Лидерами по динамике роста CSI300 стали компании финансового и потребительского секторов.

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Как пишет Reuters, положительно на настроениях инвесторов сказывается праздничный период в Китае, относительно стабильная ситуация с COVID-19 и вероятность победы на американских выборах демократа Джо Байдена, которая может улучшить торговые отношения США с КНР.

 

фондовый рынок, Китай
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